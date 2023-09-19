реклама
Очень скоро первая партия американских танков M1 Abrams будет передана украинской армии, сделал официальное заявление министр обороны США Ллойд Остин.
Немногим ранее иностранные масс-медиа выходили с публикациями, в которых сообщалось о "стартовом пакете", состоящем из 10 ОБТ Абрамс, ожидающих отправки в восточноевропейскую республику. Сообщалось, что первый десяток боевых машин будет в распоряжении Киева к середине сентября. А полное количество, которым Пентагон намерен поделиться, составляет чуть больше 30 тяжелых бронемашин. Также к танкам прилагаются и специальные снаряды, содержащие в себе обедненный уран.
реклама
Источник фото: ura.news
Иное мнение по поводу ожидаемой поставки у российского военкора Евгения Поддубного, заявившего, что американская техника не поступит раньше, чем начнется типичная осенняя погода, характерная для средней полосы - легкие холода и непролазная слякоть. Такой непритязательный "лайфхак" позволит американской оборонке сохранить лицо - ведь выведение из строя нескольких британских Challenger явно не сделало хорошей рекламы танку островного королевства. Чего тогда ожидать, когда гораздо менее защищенный чем британский коллега, американский Абрамс встретится с российскими противотанковыми командами, оснащенными целым ассортиментом средств, способных пробить заокеанскую бронемашину?