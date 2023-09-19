Но точные сроки поставки неизвестны до сих пор

Очень скоро первая партия американских танков M1 Abrams будет передана украинской армии, сделал официальное заявление министр обороны США Ллойд Остин.

Немногим ранее иностранные масс-медиа выходили с публикациями, в которых сообщалось о "стартовом пакете", состоящем из 10 ОБТ Абрамс, ожидающих отправки в восточноевропейскую республику. Сообщалось, что первый десяток боевых машин будет в распоряжении Киева к середине сентября. А полное количество, которым Пентагон намерен поделиться, составляет чуть больше 30 тяжелых бронемашин. Также к танкам прилагаются и специальные снаряды, содержащие в себе обедненный уран.

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Источник фото: ura.news







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Иное мнение по поводу ожидаемой поставки у российского военкора Евгения Поддубного, заявившего, что американская техника не поступит раньше, чем начнется типичная осенняя погода, характерная для средней полосы - легкие холода и непролазная слякоть. Такой непритязательный "лайфхак" позволит американской оборонке сохранить лицо - ведь выведение из строя нескольких британских Challenger явно не сделало хорошей рекламы танку островного королевства. Чего тогда ожидать, когда гораздо менее защищенный чем британский коллега, американский Абрамс встретится с российскими противотанковыми командами, оснащенными целым ассортиментом средств, способных пробить заокеанскую бронемашину?