Игра в политику издательство WB Games до хорошего не доведет

Российские и белорусские игроки существенно занизили рейтинг файтинга Mortal Kombat 1 издательства WB Games после того, как компания внесла в списки блокировки пользователей из этих стран.

Иллюстрационным примером может послужить агретатор отзывов Metacritic, где оценка долгожданного приключения земных воинов в противостоянии с иноземными мирами скатилась до предельно низких 3,5 баллов из максимальных 10-ти. Недовольные игровые фанаты для "лучшего понимания" всей абсурдности ситуации для стороннего наблюдателя оставляют разгневанные комментарии, где действия фирмы-издателя обзываются "игровой тиранией" и "нелицеприятным явлением". Особенно сделан акцент на том, что игровая индустрия и в частности игровые релизы, должны всегда находиться вне зоны политики.

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Источник фото: championat.com







До 19 сентября попробовать себя в виде бойца могут лишь заказчики расширенного издания. Покупатели обычной версии получат доступ к игровой новинке лишь в момент релиза.

Неприятная история развернулась после известий о том, что у белорусских и российских пользователей не функционирует мультиплеер, режим прокачки и иные важные игровые возможности. Для обхода таких трудностей в принудительном порядке рекомендовано воспользоваться VPN. Но после его подключения тут же "ломаются" навыки игрового персонажа.