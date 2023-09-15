Долгожданная новинка вышла 14 сентября

Вчера прошла премьера долгожданного файтинга Mortal Kombat 1, радующего уже не первое поколение фанатов и простых геймеров. Но обычным пользователям из Белоруссии и России не до слез умиления и повышенной радости: разработчики заблокировали доступ к игровому релизу.

В текущий момент времени получить ранний игровой доступ могут лишь игроки, купившие делюкс-издания и благодаря премиальной покупке заимевшие возможность приступить к прохождению очередной игры по серии, а вот обычные игроманы могут стать причастными к победе над силами зла только с 19 сентября.

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Источник фото: 3dnews.ru







Но гораздо худшая ситуация сложилась для россиян и белорусов: им, для того чтобы присоединиться к игре, в обязательном порядке нужен стабильный коннект к серверам компании WB Game, но последний не работает из-за бана уже Amazon CloudFront. О чем многочисленное сообщество раздосадованных любителей виртуальных драк не преминуло написать на странице игры в steam.

В конечном итоге в купленной игре не работают мультиплеер, режим прокачки и часть функций. На сегодняшний день альтернативный выход во всей этой ситуации - установить VPN-соединение, но у этого способа есть ряд минусов, напрямую влияющих на игровые возможности, в частности затрагивающие навыки внутриигрового бойца.