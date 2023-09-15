Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Пользователи из России и Беларуси не могут зайти в Mortal Kombat 1
Долгожданная новинка вышла 14 сентября

реклама

   Вчера прошла премьера долгожданного файтинга Mortal Kombat 1, радующего уже не первое поколение фанатов и простых геймеров. Но обычным пользователям из Белоруссии и России не до слез умиления и повышенной радости: разработчики заблокировали доступ к игровому релизу.

   В текущий момент времени получить ранний игровой доступ могут лишь игроки, купившие делюкс-издания и благодаря премиальной покупке заимевшие возможность приступить к прохождению очередной игры по серии, а вот обычные игроманы могут стать причастными к победе над силами зла только с 19 сентября.

реклама


Источник фото: 3dnews.ru


   Но гораздо худшая ситуация сложилась для россиян и белорусов: им, для того чтобы присоединиться к игре, в обязательном порядке нужен стабильный коннект к серверам компании WB Game, но последний не работает из-за бана уже Amazon CloudFront. О чем многочисленное сообщество раздосадованных любителей виртуальных драк не преминуло написать на странице игры в steam. 

   В конечном итоге в купленной игре не работают мультиплеер, режим прокачки и часть функций. На сегодняшний день альтернативный выход во всей этой ситуации - установить VPN-соединение, но у этого способа есть ряд минусов, напрямую влияющих на игровые возможности, в частности затрагивающие навыки внутриигрового бойца.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#mortal kombat #mortal kombat 1 #mortal kombat 2023
Источник: rg.ru
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Опубликован релизный трейлер Mortal Kombat 1
Все Фаталити Mortal Kombat 1 в одном видео – новый взгляд на добивающие приёмы культовой серии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Starlink перестал работать на украинских ракетах и катерах, решивших атаковать Севастополь
10
В мировой сети опубликовали новые фотографии секретного американского бомбардировщика B-21
4
Пушка Д-20 сбила гусеницу у Challenger 2 и позволила расчету ПТРК "Корнет" окончательно добить танк
10
Дрон-камикадзе «Ланцет» оформил прямое попадание по очередной гаубице M777
+
Уралвагонзавод возобновил производство «летающего» танка – абсолютно новый модернизированный Т-80БВМ
4
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
22
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал признаки обитаемости на экзопланете K2-18 b
1
Захарова: МИД России выразит демарш Британии из-за подготовки украинских ДРГ
5
В Call of Duty: Modern Warfare 3 персонажи буду реагировать на ваши действия
1
Германия всё же смогла преодолеть энергетическую зависимость от России, но большой ценой
5
Наиболее полный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 15 на Android 14
2
Яндекс Маркет: предзаказ на iPhone 15 Pro откроется по цене 206 990 рублей
4
Робот Ameca удивился своему отражению в зеркале
5
Сотрудники ЧВК Вагнер опубликовали видео с подготовкой бойцов ВВ МВД Белоруссии
+
Администрация Эрдогана: переговоры с Путиным по зерновой сделке стоят в повестке
+
Honor поразила IFA 2023 своими инновациями в складных смартфонах
+
В России создадут процессор «Эльбрус-Б» – уникальная архитектура и 65-нм нормы за 30 000 000 000 р
37
Актер Шон Пенн по своим словам был готов переплавить полученный "Оскар" в пули для украинской армии
2
СМИ: украинские пилоты смогут летать на F-16 уже через три месяца
4
Илон Маск слил в сеть приватный косплей своей бывшей девушки, актрисы Эмбер Херд
+

Популярные статьи

Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
61
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
28
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
47
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
29
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
116
Почему ВСУ завязли в минных полях глубиной 500 метров - разбираемся в способах разминирования
14
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
12
Субъективная ретроспектива советского кинематографа
1
Как перевоспитывали алкоголиков и боролись с алкоголизмом в СССР
15
Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
4

Сейчас обсуждают

Bot0-Chat
11:07
Мыколка, голодуваешь? На, похрумкай.
"Мама всех бомб" и "Кузькин отец" - термобарическое оружие, от которого нельзя спастись
Мираж
11:01
Напомни чем Украина является для США ?
Байден: Китай не так уж и уважает Россию
shurikw
11:00
Я не каколик, а вот ты - натуральный каколик, коль пишешь здесь каждый день про хохлов.
"Мама всех бомб" и "Кузькин отец" - термобарическое оружие, от которого нельзя спастись
devchidable
11:00
Автор за новостями следит? Украинский катер атаковал севастопольский малый ракетный корабль «Самум» 14 сентября 2023 года в 16:30 по МСК.
Starlink перестал работать на украинских ракетах и катерах, решивших атаковать Севастополь
Руслан Знамов
10:59
Играйте дома с друзьями, собирайтесь компаниями и радуйтесь, что Вас заставили не сидеть отдельно по домам )
Пользователи из России и Беларуси не могут зайти в Mortal Kombat 1
Даниил Лавкрафт
10:58
Целица - не целица, но даже просто смотреть на такое слайдшоу тошно. Более-менее комфортная плавность движений только от 90гц, на мой взгляд. Да, к примеру на портативке в ММОРПГ FF XIV fps у меня и ...
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Руслан Знамов
10:54
Шольцу в глаз что-ли зарядили ? )))
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат ослабленных неудачным наступлением украинцев
Мираж
10:54
На берегах Темзы нездоровый ажиотаж. Выступил (кстати впервые) со специальным заявлением целый министр обороны Британии. Джентльмены хором обвинили Россию в неправильном ведении боевых действий, ибо е...
Стали известны подробности охоты на Challenger 2 – как российские солдаты сожгли британский танк
Truth Seeker
10:53
Ну это как РФ, сменили зависимость от Запада на зависимость от Китая
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат ослабленных неудачным наступлением украинцев
Даниил Лавкрафт
10:51
Получается у тебя даже под апскейлерами слайдшоу? :D
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем