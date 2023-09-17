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Билетик: Запад знает, что ни ATACMS, ни Taurus, ни SCALP не помогут ВСУ победить в конфликте с РФ
А Украина направлена на заклание ради интересов США

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   Украинскую армию не ждет ничего хорошего в вооруженном конфликте с армией РФ и спасти первую не в силах ни одно из продвинутых вооружений Европы и США. Украина медленно, но верно входит в пучину своего поражения. Именно так считает отставной офицер, служивший в элитном роде американских войск - бывший морпех Брайан Билетик. О том что никаких перспектив у ВСУ нет в противостоянии с ВС РФ Билетик рассказал в ходе своей беседы с Дэнни Хайфоном, опубликовав разговор на YouTube-канале.


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 ОТРК ATACMS. Источник фото: rbk.ru


   Украинская армия получает в достаточном количестве ракеты воздушного базирования Storm Shadow и SCALP, в перспективе в ВСУ могут быть переданы ОТРК ATACMS и дальнобойные ракеты класса "воздух-поверхность" Taurus. Но все это так и останется ничего не значащими "погремушками", - считает "морской волк".

   И тут интересный момент - о бесполезности своих "подачек" Запад прекрасно знает и понимает, но поставки служат совсем не цели дать победить Украине, а является потенциальным шансом "призвать" скорейшие мирные переговоры и заморозить украинский конфликт. Но мирные переговоры явно не приблизились, так как называемое летнее контрнаступление признано провальным, хотя до его завершения у официального Киева есть время чуть больше месяца.

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#atacms #taurus #scalp #брайан билетик
Источник: rg.ru
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