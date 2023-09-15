2С31 "Вена" способна автоматически корректировать свой огонь и уже проходит обкатку в зоне СВО

Под Бахмутом была впервые замечена передовая самоходная артиллерийско-миномётная установка 2С31 "Вена". Под управлением российских десантников САО организованно и уверенно встречает ожесточенное наступление украинских сил. Об отечественной новинке рассказал военкор Михаил Андроник в репортаже для ТВ-передачи "Вести".

Задачи, выполняемые новой бронетехникой тяжело уместить в "одну строчку": боевая машина в первую очередь первоклассный оппонент для брони противника - тут по зубам родному "волкодаву" как обычные американские "Bradley" и якобы самые лучшие в мире шведские "Strf 90", так и более грозные тяжелобронированные Leopard последних ревизий и сильно ожидаемые российскими противотанковыми расчетами M1 Abrams. Разумеется, "Вена" способна подавить пехоту, различные ДОТы и командные пункты, артиллерийские группы.

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САО оснащается 120-мм пушкой 2А80 и защищается противопульной броней. Источник фото: ru.wikipedia.org





А передовым 2С31 делает предустановленный вычислительный компьютер, в рамках специально написанной программы удерживающий в своих электронных мозгах данные тридцати потенциальных мишеней противника. Причем скорострельность в 10 выстрелов в минуту никого не оставит "обделенным" вниманием.

Снаряды же, выпущенные из 120-мм пушки имеют максимальную дальность в 13 километров, а благодаря россыпи различных типов боеприпасов в общем количестве 70 штук, раскаленного металла "хватит всем". На вооружении появились и высокоточные "Китоловы-2". Для сдерживания пехоты противника есть ПКТМ, управляемый опосредствованно изнутри корпуса САО.





"Вена" в зоне проведения спецоперации. Источник фото: ВГТРК





Если бортовое оборудование благодаря особым сенсорам "почувствует" облучение лазерными датчиками и целеуказателями со стороны, то в один момент гранатометная система "Вены" отстреливает дымовые боеприпасы, покрывающие окружающее пространство бронетехники аэрозольным "покрывалом".

Силовая установка 2С31 разгоняет бронемашину до 70 км/ч со способностью пересекать водные преграды по поверхности на скоростях в 10 км/ч. Экипаж в 4 человека на самоходке может продвинуться на 500 км.

Десантники на Артемовском направлении оказались довольны новинкой, показавшей себя в сражениях только с лучшей стороны.