Пообещал посодействовать ВСУ лично министр обороны Германии Борис Писториус

Пока Олаф Шольц получает "боевые ранения" во время своих утренних пробежек, министр из его кабинета пообещал Украине через несколько недель предоставить дальнобойные ракеты. По словам Писториуса, занимающего должность министра обороны федеративной республики, клятва, данная им и другими министрами, позволяет защитить германский народ, но в то же время они обязаны защитить Украину. Поэтому решение о предоставлении последней дальнобойных ракет Taurus должно решиться в течение следующих двух недель.





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F-14 с ближайшим аналогом - ракетой BGM-109 Tomahawk. Источник фото: de.wikipedia.org





А вот в первых числах самого последнего месяца лета тот самый Писториус не был столь уверен в потенциальной передаче крылатых ракет ВСУ, заявляя, что Белый дом отчего-то медлит с предоставлением своих аналогичных образцов вооружения, почему же тогда ФРГ должна быть первой? Но дабы сильно не злить Вашингтон, немецкое правительство все-таки согласилось передать ВСУ комплексы ПВО и бронетехнику.

А в чиновничьем Киеве несказанно рады вынужденному решению Берлина: на Украине уже который месяц ждут не дождутся вооружения воздушного базирования, способного пролететь более 500 километров. Ещё в весной в мае главный дипломат Украины Дмитрий Кулеба на официальном уровне обратился к своей немецкой коллеге Анналене Бербок в вопросе посодействовать с предоставлением тех самых КР Taurus.





Источник фото: mbda-systems.com







Прямо сейчас самыми дальнобойными авиационными комплексами на вооружении ВВСУ считаются Storm Shadow и французский аналог SCALP. Одинаковые по своим характеристикам ракеты способны атаковать цели на удалении до 300 км.