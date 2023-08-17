Предыдущее обновление улучшило алгоритмы поражения и перехвата ракет РСЗО HIMARS





СВО значительно ускорила развитие всего отечественного ОПК, в том числе и систем ЗРПК. Так подвергся доработке и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". О новом усовершенствовании прекрасно зарекомендовавшей себя на просторах российской спецоперации на Украине зенитной системе рассказали официальные представители Ростеха.

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По словам пресс-службы государственной корпорации, "Панцирь" получил внеочередное обновление "благодаря" передаче Киеву британских ракет малой заметности Storm Shadow, запускаемых с воздушных носителей (переоборудованные советские Су-24МР). Доработанный комплекс ЗРПК успешно провёл повторные испытания в зоне российско-украинского конфликта и справился с защитой наземных сил не только в противоборстве с крылатыми ракетами "made in Great Britain", но и иными "трудными" для перехвата боеприпасами.





Помимо "стандартных зенитных ракет", Российский Панцирь получил и специальную ракету против дронов. Источник фото: ria.ru







Предыдущее "майское обновление" было загружено после внедрения в прошивку отечественного ЗРПК улучшенной способности перехватывать реактивные снаряды того самого РСЗО HIMARS. По словам представителя Ростеха, боевая эффективность по перехвату реактивных боеприпасов близка к 100%.

Между тем спикер отечественной госкорпорации заявил, что ещё до "предвосхищения" СВО, в комплекс ПВО были внедрены потенциальные модули перехвата различных воздушных целей. А начало спецоперации лишь "отшлифовало" этот процесс, резюмировал представитель.

Так же появилось сообщение, что новый "Панцирь" вооружили гиперзвуковыми антиракетами.