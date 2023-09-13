Всего было выпущено 10 ракет и отправлено к берегам Крыма боевых 3 дрона-катера

В темное время суток Крым подвергся масштабной атаке по объектам ВПК и непосредственно Черноморскому флоту в бухте Севастополя. Почему именно сейчас и именно по таким целям украинский Генштаб отдал приказ на атаку, разбирался военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале.

Всего в ночном ударе участвовали 10 ракет и 3 надводных боевых дрона-камикадзе. 70% реактивных снарядов было перехвачено, а благодаря Илону Маску украинские дроны стали безвольными кусками металла и были успешно выведены из строя силами корабля "Иван Быков".

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Ещё при Григории Потемкине Севастополь стал главной базой военно-морского флота России и тем самым "непотопляемым авианосцем". Источник фото: vtrip.ru





По версии Сладкова, официальный Киев крайне несамостоятельнен и не может по собственному желанию прекратить неуспешное летнее контрнаступление на юге Запорожской области. А обстрел Крыма должен спровоцировать, как уверены в украинском Генштабе, планы по встречному контрнаступлению уже российской стороны.

И это одна из причин. Другие две - это "мнение" Запада, что Крым по мыслям истеблишмента Европы и США по-прежнему принадлежит Украине и последняя может как угодно атаковать эту территорию. Последняя же функция "комбинированной атаки" - это попытаться вывести из строя Черноморский флот, который как дамоклов меч, нависает над приморскими городами Украины, и способен смести оборону Одессы и Николаева в грядущем наступлении россиян и осуществить высадку морского десанта в эти важные логистические центры.