В Вашингтоне все понимают и торопятся очень медленно

Будут уничтожены, как и HIMARS, как и Storm Shadow. Поставка дальнобойных ракет ATACMS оперативно-тактического уровня ничего не изменит в российской СВО на Украине, уверен отставной военнослужащий американской армии Брайан Берлетик. По словам экс-морпеха, для российской армии услышать про такие американские ракеты - не в диковинку и ВС РФ готовы с ними встретиться на поле боя.

В беседе для онлайн-канала The New Atlas участник элитного рода войск посчитал, что дальнобойные управляемые снаряды не представляют экзистенциальную угрозу для российской группировки по причине готовности ПРО наземных сил. При потенциальном запуске ракет они будут так же перехвачены, как были перехвачены ракеты РСЗО семейства "Хаймарс" и ракеты воздушного базирования "Storm Shadow".

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США программным путем могут урезать как дальность, так и внедрить потенциальный запрет на поражение некоторых территорий. Источник фото: glasnarod.ru





А тем временем пока в Вашингтоне функционеры Белого дома пытаются решить, нужно ли Джо Байдену повышать градус противостояния с Россией из-за Украины передачей ракет оперативно-тактического уровня, Кремль готов как морально, что и немаловажно чисто физически нивелировать угрозу ракетных ударов. Следовательно, потенциальные поставки нового вооружения ВСУ ничего не поменяют в текущем раскладе, Россия будет сбивать новые ракеты.

Небольшой экскурс в историю: в последних числах августа Дмитрий Кулеба, занимающий должность главного дипломата Украины в ходе общения с госсекретарем США Этони Блинкеном попросил передать Киеву дальнобойное ракетное вооружение. И уже в сентябре в ходе непроверенных слухов было сообщено, что Белый дом совсем не против направить украинской армии ATACMS.