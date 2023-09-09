Переданные танки простояли на хранении в музеях не менее 19 лет

Украинская армия для обучения своих танковых экипажей получила от Дании Леопарды первого поколения. По информации, предоставленной журналистом Forbes Дэвида Экса, не менее трех музеев согласились передать свои непосредственные экспонаты.

Переданные ОБТ трудно назвать современными и актуальными: все экземпляры немецкой бронетехники простояли в статичном положении без проверок основных систем танка практически 20 лет, причем списали их гораздо раньше. Датская армия отказалась от Leopard первого поколения примерно 30 лет назад. Новым танком республики был "провозглашен" Leopard 2.

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Leopard 1 начали изготавливать в 1965 году, а в 2010 танки были сняты с вооружения Бундесвера. Последняя модификация бронемашины A5 была выпущена в 1987 году. От Леопарда 2-го поколения предшественник отличается вдвое меньшей мощностью двигателя и более устаревшей гомогенной броней вместо композитной на Leopard 2. Слабее и пушка: старое британское орудие L7A3 имеет калибр 105-мм вместо передового 120-мм на версиях Леопарда 2. Источник фото: kommersant.ru





В качестве "бонуса", военнослужащих ВСУ решили подготовить датские специалисты, второй уровень обучения состоится на родине производителя танков - в Германии.

А тем временем обозреватель издания предлагает не радоваться получению Leopard 1A5 из-за того, что все переданные машины не обслуживались двадцать лет, какого уровня ремонт должен проводиться, предстоит только выяснить.

Всего датские музейные фонды согласились передать шесть тяжёлых бронемашин.

Совсем недавно официальный Копенгаген сообщил о передаче ВСУ первой партии из 9-ти Leopard 1.