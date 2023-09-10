Как оказалось, украинская граница уязвима и прозрачна

День военной разведки Украины и присвоение очередного воинского звания руководителю ГУР Кириллу Буданову оказались омрачены своеобразным поздравлением от российских "коллег". Спецназ из РФ выложил кадры своей работы в приграничных областях Украины - Черниговской и Сумской, что в это время делала украинская армия и в частности ей контрдиверсионные подразделения - не сообщается.

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Момент подрыва моста. Скриншот из видео. Источник: ТГ-канал "Рыбарь"

Видеоролик с компиляцией действий групп отечественных диверсантов опубликовал ТГ-канал "Рыбарь". По кадрам отчетливо видно, что бравурные речи украинских официальных лиц о "железобетонных" заслонах на пути российских ССО оказались выдумками и самообманом. Иначе как объяснить что в украинском тылу спокойно подрываются мосты? Так на кадрах запечатлен факт подрыва путепровода через речку Судость в Черниговской области. Риторический вопрос, где в этот момент была спецгруппа СБУ или того же ГУР.

Источник фото: topwar.ru



Между тем на других кадрах этого же видео, специально приуроченного ко дню украинской ГУР, заметно, как патрули ТРо и армейских сил без противодействия попадают в засады российского спецназа. Так на одном из кадров были опознаны даже бойцы украинского спецназа, для легенды переодевшиеся в форму обычных войсковых подразделений ВСУ.

То что осталось после засады с гранатомётом на патруль ВСУ. Источник фото: Телеграм

Разумеется, боевые рейды выполнялись не с целью "закошмарить" украинских военнослужащих и пограничников, как бы "охраняющих" госграницу Украина-Россия, а с целью добыть документы и шифровальную технику ГУР. Трехминутный ролик изобилует такими кадрами, где видны и документы, и рации блока НАТО с шифровальными принадлежностями.