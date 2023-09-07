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Зеленский повысил в звании главу военной разведки Украины Буданова до генерал-лейтенанта
Буданов известен своими несбывшимися прогнозами и съемках в ТВ-шоу

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   На официальном сайте офиса президента Украины появился указ о присвоении Кириллу Буданову очередного воинского звания. Теперь глава военной разведки восточноевропейской республики - генерал-лейтенант. Генеральское звание третьей ступени (младше бригадный генерал и генерал-майор) было присвоено ко Дню военного разведчика Украины 7 сентября. За время проведения российской спецоперации Буданов сначала был повышен до генерал-майора, а теперь и до генерал-лейтенанта. 


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Генерал украинской военной разведки Кирилл Буданов. Источник фото: ru.wikipedia.org


   Интересная деталь: Кирилл Буданов наверное единственный в мире разведчик, который больше известен не планированием и проведением блестящих операций в тылу противника, а съемками в пропагандистских роликах и телепередачах на украинском телевидении. 

   Но не только это делает Буданова "уникальным": его несбывшиеся прогнозы по "деоккупации" Крыма и выходе ВСУ к границам 1991 года до сих пор остаются в ранге "воздушных замков". Но новоиспеченный генерал-лейтенант не отчаивается и подготовил очередные победные реляции: так по его замыслу российская СВО закончится "поражением" для Кремля к весне 2024-го.

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#буданов #гур
Источник: topwar.ru
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