Буданов известен своими несбывшимися прогнозами и съемках в ТВ-шоу

На официальном сайте офиса президента Украины появился указ о присвоении Кириллу Буданову очередного воинского звания. Теперь глава военной разведки восточноевропейской республики - генерал-лейтенант. Генеральское звание третьей ступени (младше бригадный генерал и генерал-майор) было присвоено ко Дню военного разведчика Украины 7 сентября. За время проведения российской спецоперации Буданов сначала был повышен до генерал-майора, а теперь и до генерал-лейтенанта.





реклама

Генерал украинской военной разведки Кирилл Буданов. Источник фото: ru.wikipedia.org







Интересная деталь: Кирилл Буданов наверное единственный в мире разведчик, который больше известен не планированием и проведением блестящих операций в тылу противника, а съемками в пропагандистских роликах и телепередачах на украинском телевидении.

Но не только это делает Буданова "уникальным": его несбывшиеся прогнозы по "деоккупации" Крыма и выходе ВСУ к границам 1991 года до сих пор остаются в ранге "воздушных замков". Но новоиспеченный генерал-лейтенант не отчаивается и подготовил очередные победные реляции: так по его замыслу российская СВО закончится "поражением" для Кремля к весне 2024-го.