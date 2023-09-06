Теперь перспективы украинской армии весьма туманны

Пока официальный Киев с чрезмерной помпой празднует "освобождение" малозначимого села Работино с 200-ми жителей, военные чиновники молчат о чрезвычайно больших потерях как в живой силе, так и в драгоценной западной технике. И тут даже дружественная западная пресса делает акцент, что невосполнимые потери опытных солдат и офицеров ВСУ опасно критичны. Так в норвежской NRK решили сухо проконстатировать факты: боеспособные подразделения ВСУ лишились значимого количества бывалых военнослужащих, что порождает туманные перспективы.





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Источник фото: ura.ru







Например, на замену выбывшим украинские ТЦК насильно призывают малоопытных новичков и лиц со слабым здоровьем, перешагнувшим 40-ка, а то и 50-летний рубеж. Сложно представить, что пожилые и необстрелянные "салаги" прорвут сооруженную первоклассными инженерами россиян многокилометровую оборону. Причем последняя состоит не только из бетонных ДОТов и глубоких траншей с противотанковыми надолбами, но и с заминированной прилегающей территорией по размеру равной какой-нибудь среднестатистической европейской стране. И как резонно замечают в скандинавском издании, российская артиллерия не будет безучастно смотреть как её эшелонированная оборона просто взламывается: штурмовые группы ВСУ встречаются шквальным огнем из всего чем располагает российская армия.

К слову нельзя забывать, что помимо острого дефицита в "нюхавших порох" бойцах, действующая украинская группировка нуждается во всё большем количестве бронетехники. Причем надежды на поставку последней бесперспективны, а ремонт поврежденной и вовсе нетривиальная задача - огромная часть выбитых из строя танков и менее бронированных машин до сих пор стоят рядом с действующей ЛБС и нуждаются в эвакуации.