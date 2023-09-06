Причем с линии ЛБС большую часть поврежденной и выведенной из строя техники не удается эвакуировать

Зарубежные союзники Киева за последние 24 месяца передали украинской армии по меньшей мере 3 000 БМП, БТР и броневиков, как советского, так и западного производства. Именно такую цифру называют в Forbes. Причем по данным американского издания, не менее половины активных фронтовых бригад ВСУ имеют на своем вооружении западную бронетехнику и в случае её выбывания теряют свою боеспособность.

В начальных числах сентября прошло уже ровно 90 дней с начала летнего украинского контрнаступления на юге Запорожской области. Но всё что ВСУ получили за эти дни, это лишь незначительное продвижение, да десяток небольших сел, отбитых у российской армии. Но цена за такие более чем скромные достижения чрезвычайно огромна: украинская армия лишилась помимо самых боеспособных солдат и офицеров, четырехзначной цифры в бронированной технике. Причем большая часть танков и броневиков до сих пор остается в полях и лесопосадках. ВСУ просто не удается эвакуировать разрушенные машины в тыл для диагностики повреждений и последующих восстановительных процедур, если такие в принципе возможны.

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Источник фото: ВК-группа "Новости RT на русском"







По мнению газеты, всему виной "охотничьи бригады" россиян, бдительно отслеживающие появление на ЛБС эвакуационных отрядов, пытающихся отбуксировать драгоценную западную бронетехнику в безопасный тыл. Но даже с учетом максимального риска удачные мероприятия по спасения ремонтнопригодных "остатков" не гарантируют быстрого восстановления поверженной бронетехники. Инженерные группы просто не знают, где взять столь великое число запасных частей и материалов, а значительная часть западных образцов уже давно не производится и следовательно, ремкомплекта к таким позициям и вовсе нет в природе.