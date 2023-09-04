Но самое главное, чтобы предупреждение не оказалось эстонским

Британские спецслужбы взволнованы новым русским вирусом, специально созданным для доступа к защищенным приложениям украинских военных и не только их. Так разведывательные структуры Островного королевства связались со своими украинскими коллегами в надежде успеть сообщить информацию, способную предотвратить инфицирование смартфонов военнослужащих спецвирусом россиян. Последний в режиме нон-стоп предоставляет доступ ко всем данным зараженного телефона и отсылает массив сверхсекретных данных прямо на серверы создателей вредоносной программы.





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Но расслабляться военным ИТ-специалистам британских спецслужб не стоит: возможно это лишь один из сотни вирусов, вышедший на охоту из стен хакерских лабораторий. Источник фото: ferra.ru







Главная опасность со стороны замаскированного червя, это его приоритетная задача по выявлению приложений для наведения на военные цели, предназначенных для украинских командиров, устанавливаемых для офицерские гаджеты.

Немногим ранее в первой половине июля российские штурмовые группы перехватили командирский планшет ВСУ, где с помощью приложения "Крапива" украинские офицеры могли осуществлять сетецентрические сражения с ВС РФ, используя межвойсковое взаимодействие с подразделениями различной принадлежности.