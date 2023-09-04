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Появилось видео как Bradley ВСУ обстрелял дружественный экипаж украинской бронемашины
Бей своих, чтобы чужие боялись

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   Пока на Украине происходит чехарда с министрами обороны, умудрявшимся закупать яйца по "золотым килограммам" и летние куртки под видом зимних, в действующей армии не отстают на учениях, странным образом обстреливая не учебные мишени, а западную бронетехнику, в которой находятся живые экипажи. Так в сети загрузили видеоконтент, где во время тренинга по боевому слаживанию и стрельбе боевыми, одна Брэдли поразила другую точно такую же машину, ведя огонь сходу. Причем была поражена БМП, вставшая на передых в зоне прямой видимости (буквально в нескольких метрах от выстрелившей техники). 


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Источник фото: rg.ru


    А вот вторая бронемашина была с откинутой платформой для погрузки\высадки, где рядом расположился отдыхающей военнослужащий ВСУ. В момент дружественного огня успевший пригнуться, когда первый Bradley очередью 25-мм автоматической пушки выстрелил по башне. Что случилось с атакованной бронеединицой - неизвестно, как и неизвестна судьба танкистов.

   Как следует из открытых данных, случайные "разборки" с боевой техникой своих подразделений на Украине не такая уж и редкая новость, когда в июне и в апреле соответственно, пострадали танкисты Leopard, где первый получил прямое попадание тяжёлого снаряда, а второму просто оторвало башню после столкновения с другим ОБТ.



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#bradley #инцидент с бронетехникой
Источник: rg.ru
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