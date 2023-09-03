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Military Watch: Во время учений украинский экипаж огнем Bradley поразил точно такую же бронемашину
Классический дружественный огонь тоже входит в учебный устав НАТО?

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   Bradley на учениях ВСУ выпустила несколько выстрелов в сторону цели, оказавшейся точно такой же БМП. Как написали в специализированном Military Watch, выясняется, почему под огонь попал дружественный экипаж.

   Источник с военного полигона сообщает, что первая машина проводила стрельбы на ходу, где огонь велся 25-миллиметровой пушкой. Снаряды на конечной точке траектории попали не в четко зафиксированную цель, а в корму башни точно такого же Брэдли с другим украинским экипажем. 

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Броня Брэдли уязвима к выстрелам российской 30-мм автоматической пушки. Но, возможно, башня выдержала попадание 25-мм снарядов экипажа ВСУ. Источник фото: mk.ru


    Уточняется, что это не первый случай, когда украинская бронетехника выводит из строя боевые машины своих "побратимов". Так, минувшей весной во время процедуры боевого слаживания танковых подразделений ВСУ в Польше, один из Leopard 2A4 врезался в другой Лео, по результату происшествия у второй машины оторвало башню. А уже этим летом непосредственно на СВО случайный выстрел Леопарда, замыкающего штурмовую колонну, поразил головной немецкий танк. Об этом случае рассказал Александр Сладков.

   Удивляться таким курьезам совершенно не стоит: на Западе почему-то решили, что шесть недель для подготовки украинских танкистов, набранных из резервистов и недавних гражданских, предельно достаточно. 

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#bradley
Источник: rg.ru
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