Оружейники ВСУ проделали свою работу напрасно

Миф о непобедимости и неуязвимости западной бронетехники был развеян ещё в самом начале украинского контрнаступления в июне, когда ряд разрушенных немецких "Леопардов" изрядно примелькался в мировой сети, где тяжелобронированная техника производства Rheinmetall AG оказалась неспособна справиться с новыми современными вызовами в лице дешевых дронов и более традиционных средств противодействия, включая наземные ПТРК и ракеты класса "воздух-поверхность".





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Этому Леопарду повезло "больше" - он всего лишь потерял башню в ходе неудачных маневров во время подготовки украинских танкистов в Польше. Источник фото: pikabu.ru







Наглядно убедившись, что германское танкостроение изрядно отстало от современных тенденций по защите, украинские специалисты решили самостоятельно хотя бы частично снять проблему слабого бронирования и защищенности Leopard, "наварив" дополнительные пакеты брони. В качестве последней был выбран ещё советский "Контакт-1", относящийся к классу динамической защиты первого поколения и устанавливаемый на танки, начиная от Т-55АМВ и заканчивая Т-72Б. Немаловажным преимуществом такой брони над классической стальной защитой можно назвать условную легкость, ведь 2 тонны такого "защитного экранирования" эквивалентны 20 тоннам стандартной бронестали. Так появился гибрид Леопарда и "Контакта-1".





Источник фото: ТГ-канал Dambiev







Но на днях в сети было опубликовано видео, на котором показан полностью выгоревший ОБТ принадлежности ВСУ, неспособный защитить свой экипаж. Разрушенным образцом оказался относительно новый Leopard 2A4, оснащенный тем самым "Контактом". Что стало причиной тотального выгорания и разрушения "немца" - точно неизвестно, но одно известно точно, этот образец украинских войсковых кулибиных восстановлению не подлежит.