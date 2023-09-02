А ведь надо было "слушать" советы НАТО и не распылять силы

Купянск может быть потерян и тогда российские войска статут тем самым топором, который отрубит все политические амбиции текущего руководителя Украины - Владимира Зеленского. Всё что так и будет, уверен репортер китайского ресурса "Гуаньча" Чэнь Фэн.

По словам журналиста, в одно время с Купянском, не очень приятно дела идут в "шахматной партии" официального Киева и на Запорожском направлении, когда южное контрнаступление замедляется с большими жертвами для ВСУ. Помимо человеческих жизней армейской группировки, украинская армия теряет и драгоценную западную технику. Поэтому в случае чего, отражать потенциальные встречные контрудары будет практически нечем.

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Немногим ранее в начале своего президентского срока господин Зеленский клятвенно обещал, что даже не имеет мысли попытаться стать второй раз президентом, но в недавнем своем интервью он передумал, сказав "А почему бы и нет?", про свой второй поход за президентской булавой. Источник фото: kommersant.ru







А тем временем на Харьковском направлении в город Купянск прибыл главком сухопутных войск Александр Сырский, призванный оценить угрожающую ситуацию здесь. Потенциальный провал под Купянском направлении украинского Генштаба в свою очередь может подвергнуть угрозе Харьков, когда российская армия, гипотетически продвинувшаяся здесь, может соединиться с другой своей частью, ведущей действия недалеко от Белгорода. Когда так и будет, судьба города-миллионника Харькова будет предрешена. После чего уверен Фэн, карьере Зеленского придет конец.

А тем временем по словам экс-военнослужащего Дэвида Макгрегора, ВСУ потеряли 400 000 человек, о чем сообщила непреднамеренно просочившееся в сеть информация.