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Гуаньча: Как только ВСУ оставят Купянск, Зеленскому нужно забыть о своих президентских амбициях
А ведь надо было "слушать" советы НАТО и не распылять силы

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   Купянск может быть потерян и тогда российские войска статут тем самым топором, который отрубит все политические амбиции текущего руководителя Украины - Владимира Зеленского. Всё что так и будет, уверен репортер китайского ресурса "Гуаньча" Чэнь Фэн.

   По словам журналиста, в одно время с Купянском, не очень приятно дела идут в "шахматной партии" официального Киева и на Запорожском направлении, когда южное контрнаступление замедляется с большими жертвами для ВСУ. Помимо человеческих жизней армейской группировки, украинская армия теряет и драгоценную западную технику. Поэтому в случае чего, отражать потенциальные встречные контрудары будет практически нечем.

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Немногим ранее в начале своего президентского срока господин Зеленский клятвенно обещал, что даже не имеет мысли попытаться стать второй раз президентом, но в недавнем своем интервью он передумал, сказав "А почему бы и нет?", про свой второй поход за президентской булавой. Источник фото: kommersant.ru


   А тем временем на Харьковском направлении в город Купянск прибыл главком сухопутных войск Александр Сырский, призванный оценить угрожающую ситуацию здесь. Потенциальный провал под Купянском направлении украинского Генштаба в свою очередь может подвергнуть угрозе Харьков, когда российская армия, гипотетически продвинувшаяся здесь, может соединиться с другой своей частью, ведущей действия недалеко от Белгорода. Когда так и будет, судьба города-миллионника Харькова будет предрешена. После чего уверен Фэн, карьере Зеленского придет конец.

    А тем временем по словам экс-военнослужащего Дэвида Макгрегора, ВСУ потеряли 400 000 человек, о чем сообщила непреднамеренно просочившееся в сеть информация.

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#зеленский #купянск
Источник: rg.ru
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century84
08:09
Как только на украине общество увидит сколько сотен тысяч человек погибло, тут не только карьере тут самому зелене конец настанет.
Гуаньча: Как только ВСУ оставят Купянск, Зеленскому нужно забыть о своих президентских амбициях
Дмитрий
08:06
Максимум для разблокировки смартфона отпечаток годится. Всё остальное я бы не стал раздавать. Ибо утечет в сеть как и все данные что уже утекли)
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vb87911
08:03
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