Теперь даже рой дронов ВСУ не страшен "на земле"

Российская ПВО шагает в ногу со временем: на одном из отечественных полигонов проходят проверку небольшие ракеты, предназначенные для вооружения различных версий ЗРПК "Панцирь-С". Об этом проинформировал корреспондента РИА Новости официальный представитель холдинга "Ростех".

Мини-ракеты предназначены прежде всего для борьбы в "ближнем предполье": захвате и последующем уничтожении небольших воздушных целей, причем последние могут атаковать роем. Сюда можно отнести БПЛА (ударные дроны и дроны-камикадзе), снаряды РСЗО. Новый российский образец зенитного ракетостроения предназначен для борьбы на расстоянии до 500 метров.

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ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" - модификация на гусеничном шасси с увеличенной зоной боевой работы с разновариантным ракетным вооружением. Источник фото: lenta.ru





По словам источника, на комплексе, где до этого момента на одной направляющей "рельсе" помещалась одна ракета вида 9M335/57Э6, вместо неё можно установить 4 мини-ракеты. Всего же у "Панциря" 12 таких штатных направляющих. Соответственно обновлённая версия "Панциря" может оснащаться 48 ракетами для борьбы с БПЛА.

Помимо ракетного вооружения, беспилотники могут быть серьёзно "деформированы" двуствольной системой пушек в 30-мм.

Панцирь заслужил славу надёжного и эффективного средства для перехвата не только воздушной техники ВСУ - самолётов и ударных дронов, но и "научился" сбивать реактивные снаряды HIMARS и передовые малозаметные ракеты Storm Shadow британо-французского производства. А в самом ближайшем времени может быть оснащён гиперзвуковыми ракетами перехватчиками.