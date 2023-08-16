Теперь реактивные снаряды HIMARS будут щёлкаться как орешки

Новость о том, что во время боевой работы в зоне проведения российской спецоперации на Украине ЗРПК "Панцирь" перехватил сразу 4 ракеты SCALP, впечатлила кого надо за рубежом. А тем временем российские оружейники не почивают на лаврах, а движутся вперёд: официальный представитель АО "Высокоточные комплексы", создающие ракетную начинку для отечественного комплекса ПВО, заявили о разработке и оснащении "Панциря" зенитными ракетами-перехватчиками с гиперзвуковой скоростью перемещения в пространстве.





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Новый образец должен помимо "стандартных" ракет, щёлкать реактивные снаряды пресловутого HIMARS как орешки. Источник фото: lenta.ru





Уже сейчас испытания такого ракетно-пушечного комплекса проходят и близятся к окончанию. "Панцирь-СМ-СВ" будет использоваться в ВДВ и Сухопутных войсках. Техника на гусеничном ходу получит две разновидности антиракет и увеличенный диапазон боевой работы.

Удивит публику, интересующуюся темой ПВО и ПРО и иная модель "Панциря": производитель показал так называемую "Транспортно-боевую машину", способную служить не только средством зарядки-перезарядки базовой установки Панциря, но и самостоятельно выступать в качестве боевой единицы, ведя огонь согласно "приказам" и координатам головной машины. Такая же идея была реализована в машине поддержки и "перезарядки" ЗРК "БУК".