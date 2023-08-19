Технологичный образец электронной оптики должен выйти в 2025 году

Пока у корейского гиганта не всё очень просто в отделении, создающем и продающем свои фирменные смартфоны, даже несмотря на относительно неплохую "лакшери-модель" Samsung Ultra S23 с его основной камерой в 200 Мп, дальнейший продукт корейской смартфонной индустрии превзойдет это достижение мобильной фотографии в два раза.

Так поступают удивительные новости от портала wccftech, где местный инсайдер раскрыл характеристики будущих камерофонов флагманских серий Ультра. Так ближайший Galaxy S24 Ultra будет всё ещё оснащен аналогичной камере его предшественника Ульты 23-го - камерой ISOCELL с разрешением в 200 Мп. Но это, как говорится, не предел.

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Иллюстрационная картинка. Источник фото: zoom.cnews.ru







По всё той же информации Самсунг готов выпустить на рынок в конце 2024 года не менее трёх оптических датчиков.

Один из них может похвастаться "нереальными" 440 Мп. По предположению тайного осведомителя, такой сенсор будет установлен в Galaxy S25 Ultra. Ещё один новый датчик будет гораздо скромнее: его разрешающая способность позволит получить снимки "всего лишь" в 200 Мп.

Между тем в проектах у южнокорейского гиганта есть и ещё один удивительный образчик: так в стенах компании активно разрабатывается All Around Full Screen - смартфон с "с нулевыми рамками". Экран инженерного чуда будет доходить до половины боковых граней корпуса. Как тебе такое Илон Маск?









Он самый. Стоять и не падать. Только самые смелые и ярые фанаты знаменитого бренда не откажутся от потенциальной покупки, если она конечно ещё появится в открытой продаже Источник фото: hi-tech.mail.ru

