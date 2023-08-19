Маскировочный материал укроет БМП, БТР и тяжелые ОБТ

Пока на Украине ждут не дождутся чужой боевой техники, например танков Abrams или истребителей F-16, российский ОПК успешно решает задачу по производству средств маскировки и дополнительного бронирования. На выставке "Армия-2023" была показана отечественная бронетехника в современной боевой "одежде".

БМП-2 и БМП-3 были облачены в "Накидку" - специализированный комплекс, ощутимо снижающий заметность для различных средств разведки.

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БМП-3. Умеет стрелять на плаву и вооружена двумя пушками: 100-мм и автоматической 30-мм соответственно. Источник фото: rg.ru





За примерами далеко ходить не надо: до сего момента тепловизоры и РЛС ВСУ обнаруживали российскую технику благодаря тепловой сигнатуре и отраженным от металла радиоволнам. Теперь же такой возможности они если не лишились, то подобные сигналы стали чрезвычайно слабыми и неустойчивыми. То же самое касается и аналогичных приборов, установленных на БПЛА ВСУ. Теперь всё это значительно "ослепло", оставляя российскую "броню" в покое.

А между тем стрелковое вооружение тоже не стоит на месте и развивается семимильными шагами: разработчик новой "антиматериальной винтовки", сделанной полностью в России, претенциозно заявляет, что крупнокалиберная "Астарта" не только не уступает по своим точностным характеристикам всемирно известной "королеве среди дальнобойных винтовок" Barrett M82, но и существенно превосходит.