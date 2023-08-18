Рост цен вызван подорожанием отдельных компонентов устройств и проблемами с их поставкой

Как известно флагманские смартфоны являются дорогими игрушками. Этому мы обязаны наличию камер премиум-класса с несколькими объективами, первоклассными процессорами и множеству дополнительных функций, таких как стилусы или складные дисплеи, а также самую длительную поддержку обновления программного обеспечения. Однако похоже, что за все эти функции в будущем придется отдать ещё большую сумму кровно заработанных рублей, долларов, юаней и так далее.

По словам инсайдера Йогеша Брара, в ближайшем будущем ожидается рост цен на основные флагманские смартфоны. Это коснется серии Google Pixel 8, серии iPhone 15, серии Samsung Galaxy S24 и серии Xiaomi 14, при этом цены вырастут до 200 долларов в зависимости от конкретной модели.

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Слухи о повышении цен на флагманские телефоны неудивительны, учитывая текущие рыночные условия и рост цен на компоненты. Ожидается, что грядущий чип Snapdragon 8 Gen 3 будет дороже своего предшественника. Это, вероятно, приведет к повышению цен на флагманские смартфоны на базе Snapdragon.

Кроме того, ожидается, что в серии iPhone 15 будет ряд новых и дорогих компонентов, таких как новый чип A17 Bionic, титановая рамка и перископный объектив. В последние годы Apple удавалось удерживать стартовые цены на свои iPhone в относительно доступными, но в этом году она может быть вынуждена поднять цены из-за инфляции.

Ожидается также рост цен на серию Pixel 8, вероятно, из-за нового чипа Tensor G3, улучшенной частоты обновления и нового сенсора камеры. Samsung предложит варианты Exynos 2400 своих будущих флагманов на некоторых рынках, что может несколько сгладить рост цены. Тем не менее компания по-прежнему будет предлагать варианты с чипсетом Snapdragon, например в США, поэтому ожидается, что цены на эти варианты будут выше, чем у его предшественников.

В целом рост цен вполне закономерен и потребители должны быть готовы заплатить больше за свой следующий флагманский смартфон, либо перейти на более доступные модели.