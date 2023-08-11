Передовая российская гаубица способна поразить удалённую цель на расстоянии до 70 км

Российский ОПК подошёл к серийному выпуску передовой отечественной САУ "Коалиция-СВ" и транспортно-заряжающей машины комплекса. Что самое интересное, одновременно с серийным производством, проводятся госиспытания. Последние по планам должны завершиться до 1 января 2023 года, в беседе с изданием РИА Новости рассказал менеджер "Ростеха" Владимир Артяков.

Главный калибр российской гаубицы равен 152-мм, установленный на гусеничную платформу ОБТ Т-90. Производимая на фабрике "Уралтрансмаш", орудийная установка способна поражать удалённые цели на расстоянии до 70 километров. Среди прочих достоинств сюда можно отнести полностью автоматизированное наведение и обслуживание гаубичного ствола, а весь экипаж боевой машины составляет 3 танкиста вместо 5, как в более старых российских САУ.

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Режим "огневого налёта" - одно из многочисленных достоинств САУ "Коалиция-СВ". Источник фото: lenta.ru





Но и это ещё не всё: передовой автомат заряжения позволяет вести огонь с ошеломляющей скорострельностью в 16 выстрелов в минуту. Для улучшения качественных показателей поражаемости артиллерийского комплекса, выстрелы можно осуществлять не только с помощью "классических" боеприпасов, но и обстреливать противника корректируемыми снарядами, такими как "Краснополь". Как ещё более ультимативный вариант: запустить несколько выстрелов, но по разным векторам атак, из-за чего попадания происходят одновременно, уменьшая и без того слабые шансы цели на "выживаемость".