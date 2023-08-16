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Танки РФ получат противодронную защиту "Тритон", блокирующую 4 частотных диапазона ударных БПЛА
Электронная глушилка была продемонстрирована на форуме "Армия-2023"

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   Систему "Тритон", блокирующую четыре рабочих диапазона управления беспилотниками, благодаря которой российские танки станут устойчивыми к атакам FPV-дронов, показали на выставке современной военной техники "Армия-2023".

   Помимо "пассивного" защитного бронекозырька, долженствующего воспрепятствовать боевой работе коптеров, сбрасывающих ВОГи и другие боеприпасы на танковые башни, российские ОБТ отправляемые на СВО, могут оснастить "Тритоном" - системой, глушащей сигналы управления FPV-дронов.

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Весь танк для снижения тепловой сигнатуры корпуса и башни гусеничной машины покрыт специальным изолирующим покрывалом. Источник фото: aif.ru


   Система противодействия атак БПЛА способна брать энергию от АКБ или бортовой сети, охраняя покой танка в круглосуточном режиме. Комплексом можно управлять не только из-под башенного пространства, но и дистанционно с помощью ПДУ.

   Фирмой-разработчиком Тритона является "Лаборатория ППШ", создающая различные модули промышленной безопасности, в том числе на принципах генерирования электронных помех.

   А тем временем на СВО в течение 24 часов было разрушено три разноимённых иностранных образца бронетехники, в том числе и БТР Stryker, находящийся на вооружении элитной тактической группы "Марун".

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#fpv-дроны #тритон
Источник: rg.ru
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