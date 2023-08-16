Присутствие на передовой группы резерва "нулевого дня" выдало вчерашнее уничтожение "Ланцетом" американского БТР Stryker

На ЛБС появилась элитная войсковая группа "Марун" принадлежности ВСУ. Её решили использовать под давлением высоких потерь в текущем летнем контрнаступлении украинской армии.

Отечественный ТГ-канал "Военная хроника" вычислил появление этой тактической группировки после поражения российскими бойцами американского БТР Stryker в ходе боев рядом с Работиным. Ведь именно этим образцом западной бронетехники вооружены механизированные формирования украинского отряда.

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Как проинформировали в ТГ-канале, группировка наравне с 1-й ОБрСпН, 47-й ОМБр, 78-м ОДШП и 118-й ОМБр являются ударным кулаком на Ореховском векторе атаки.





Оператор украинского отряда вооружен винтовкой на основе Ar. Источник фото: rg.ru





Высоко вероятно, украинский Генштаб предполагал совершить резкий рывок и последующий быстрый прорыв сквозь проломленную российскую оборону. Но как показали события 60-дневного украинского контрнаступления, всё пошло не по плану высшего командования ВСУ.

Теперь в результате просчётов и непродуманных решений первоначального этапа украинского контрнаступления, из-за критических потерь на ЛБС используются элитные бригады, бывшие до этого момента в стратегическом запасе.