По счастливой случайности никто не пострадал

Во время учений на Тайване произошёл очередной инцидент: помимо утреннего ЧП в связи с самовольным и преждевременным подрывом одной из ракет ЗРК Patriot, лётчик истребительной авиации Тайваня по ошибке совершил тренировочное бомбометание рядом с дружественным судном.

Так по словам генерал-лейтенанта Цао Цзиньпина, тайваньский истребитель F-16 проводил учебно-боевые полёты в ходе которых осуществлял отработку навыков бомбометания. И в один из моментов полёта авиационный боеприпас весом около 900 килограммов был сброшен не на морскую цель, а совсем рядом (по меркам точной атаки бомбами) со своим кораблём. Так бомба Mk48 калибра 2000 фунтов приземлилась аккурат в двухмильной зоне корабля морской охраны, обеспечивающего охранный периметр учений.

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Противокорабельное вооружение - умная бомба GBU-31 Joint Direct Attack Munition. Источник фото: google.com





И как заверил генерал, по счастливой случайности никто не пострадал, а экипаж боевого корабля даже не увидел взрыва. Но этот факт совсем не отменяет надвигающихся внеплановых проверок, почему такое стало возможным в ходе проводимых учений.

А тем временем в зарубежной прессе выяснили, что тяжёлый ударный дрон С-70 "Охотник" будет беспилотным компаньоном истребителя пятого поколения Су-57.