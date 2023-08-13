Годы работы директором юмористического проекта не прошли даром

На Западе уже не первую неделю происходит мозговой штурм по поводу безуспешного контрнаступления украинской армии на южном направлении. И в целом постепенно "виноватыми" становится не западное вооружение или же неправильная тактика НАТО, "любезно" подсказанная украинскому Генштабу генералитетом Североатлантического альянса, а представители украинской политической номенклатуры, причём самого высокого полёта. Так по мнению экс-разведчика Скотта Риттера, именно некомпетентность главы Банковой - Владимира Зеленского, раздаёт все "козыри" России. И по словам бывшего военного, Зеленский - "лучшее оружие из всех возможных", стоящее на вооружении у Москвы.





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Владимир Зеленский. Источник фото: google.com





Между тем по мнению такого отставного военного чиновника, но уже по разведывательному ведомству ЦРУ Ларри Джонса, именно политические амбиции Зеленского усугубили количество потерь в ВСУ, когда необдуманные решения стоили 60 тыс. жизней украинских военных во время летнего контрнаступления. Это слишком высоко, резюмировал разведчик.

Так же Джонсон спрогнозировал потерю Одессы.

А тем временем в немецком Der Spiegel затронули тему прорыва российских войск под Купянском, из-за чего по мнению редакции издания, украинское контрнаступление на Запорожском направлении может окончательно зачахнуть.