С "Краснополем" САУ 2С43 может поразить цель на расстоянии в 25 км

На волне слухов, что передовая САУ "Мальва" скоро появится на передовой российской спецоперации на Украине, российские инженеры и специалисты активно разрабатывают усовершенствованную версию крупнокалиберной подвижной артустановки. Обновлённая 152-мм пушка должна стать ещё более дальнобойней и соответственно опасней для противника.

Так по словам топ-менеджера "Ростеха" Владимира Артякова, САУ подвергнут заводскому "тюнингу", благодаря которому российский артиллерийский образец, смонтированный на колёсном шасси, сможет на равных противостоять аналогичных западным образцам, передаваемых в большом количестве украинской армии Североатлантическим альянсом.

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Максимальная дальность снаряда 3ВОФ91 с осколочно-фугасной боевой частью составляет 29 км. Источник фото: ru.wikipedia.org







Краткий экскурс по отечественной САУ. 2С43 "Мальва" базируется на колёсном шасси БАЗ с четырёхосной формулой 8х8. Благодаря крупному калибру, снаряд выпущенный из орудия, идеально подходит для разрушения командных центров и оборонительных заграждений противника, ударов по различным артиллерийским и минометным батареям, скоплениям боевой техники и транспортных колон на марше.

Одной из особенностей гаубицы 2А64 можно назвать режим так называемого огневого налёта, аналогичного режиму у САУ "Коалиция-СВ": выпущенные с коротким промежутком времени снаряды настигают цель в один момент времени, синхронизируя своё попадание, тем самым значительно снижая "живучесть" выбранного для атаки объекта.