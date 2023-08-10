Это то, к чему привело украинское контрнаступление

Пока западные партнёры официального Киева уповают на наступление холодов, чтобы исчез тот самый podlesok, мешающий наступать из-за скрытых российских мин, кажется что немного северней будет буря. Причём о штурмовом урагане, но на сей раз со стороны российской армии предупреждает никто иной, как непосредственно командующий сухопутными войсками ВСУ Украины генерал Александр Сырский.

Как заявил украинский генерал-полковник, ударный кулак россиян уже готов на 100%. Теперь ВС РФ ждут лишь приказа на прорыв обороны ВСУ на Купянском направлении и вход в сам Купянск.

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Источник фото: gazeta.ru







Новость о том, что в Харьковской области будет жарко очень скоро, сообщил экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко, по информации которого, Генштаб ВСУ отдал приказ о перебазировании дополнительных сил ВСУ в Купянск. Предположительно усиление, состоящее из живой силы и техники, должно предотвратить захват города российской стороной.

А тем временем по данным разведки, 41-я бригада ВСУ удерживающая позиции на этом направлении, остро нуждается в еде, лекарствах и боеприпасах. При всём при этом у подразделения большие потери в живой силе.