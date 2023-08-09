Но есть небольшой нюанс, о котором в украинской прессе предпочли не говорить

По украинским масс-медиа ресурсам стала стремительно набирать просмотры информация о якобы существенно опустевшем крупнейшем складе законсервированной советской бронетехники под открытым небом в РФ.

По данным украинской блогосферы, на 40% уменьшилось количество танков и БТР на хранении на одной из гигантских баз.

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Всё это относится к базе хранения "Вагжаново" в Бурятии. На последней к осени 2021 года находилось примерно 3840 единиц различной бронетехники. А на момент майских снимков высокой чёткости со спутника 2023 года, в неизвестном направлении со стоянки "исчезло" 1570 бронемашин.





Источник фото: google.com





Но в украинской прессе забыли сделать важный акцент на том, что у российской армии таких баз по меньшей мере около 20-ти из достоверно известных, разбросанных по всей необъятной России. Поэтому радоваться что у Москвы "заканчиваются танки" - слегка преждевременно и совершенно не продуктивно.

К тому же все эти "невозможные" русские нашли способ, как по щучьему велению, по своему хотению материализовать как на каком-нибудь "марафоне желаний" кучу французских матриц Thales для передового российского прицела для танков "Сосна-У". А вы говорите склады опустели...