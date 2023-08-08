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Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
Как говорится, лошадь, груженная золотом, возьмёт любую крепость, точнее купит

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   Нехватка оптики для российских танков - теперь вовсе не проблема для ВС РФ. В известном издании Forbes деланно "изумляются", как военная промышленность российского ОПК смогла справиться с дефицитом современных прицелов для тяжёлой техники: передовой прицельный комплекс "Сосна-У" частично состоял из импортных блоков и модулей. Так главный компонент прицельного приспособления содержал матрицу французского производства Thales.

   Новый санкционный товар было практически невозможно нигде приобрести после 2014 года. Как оказалось, это только показалось.

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Источник фото: lenta.ru


    Так в мировую паутину просочилось видео, где был замечен эшелон Т-80БВМ, выезжающий из танковой фабрики "Омсктрансмаш". Советскую бронетехнику существенно обновили, добавив помимо прочего передовые "Сосны" с ночным режимом.


Та самая фотография из репортажа. Источник фото: rostec.ru


   И тут для западного издания возникла непреодолимая загадка-вопрос: каким образом российские инженеры смогли заменить остродефицитные элементы ночного прицела. Как вариант рассматривается покупка "на стороне" запрещённой санкционки. И действительно - с начала СВО несмотря на все мыслимые и немыслимые запреты, во фрагментах ракет, снарядов и иных боевых систем "made in Russia" продолжают находить новейшие электронные компоненты порой сверхсекретного содержания, которых не купишь в иностранных "Пятерочке" или "Магните". А поди же ты - у русских всё равно это появляется.

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#thales #сосна-у
Источник: rg.ru
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