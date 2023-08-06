Теперь у горе-коллекционера помимо Ланцета появился и повреждённый автомобиль

Военнослужащий ВСУ решил воспользоваться фрагментами дрона-камикадзе "Ланцет" по неизвестным причинам и тем самым случайно поджёг кузов пикапа. В соцсети загрузили видео результатов "небезопасной" перевозки российского дрона украинским бойцом.





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Ланцет-3. Источник фото: aviation21.ru







Первые кадры в ролике показывают ещё дымящиеся обломки российского барражирующего боеприпаса. Финальный кадр демонстрирует следы недавнего процесса горения и большое отверстие, образовавшееся в борту автомобиля, почти прожегшее корпус машины. В самом конце следует напутственное слово от автора "идеи", где исполнитель строго-настрого рекомендовал не повторять "опасный трюк" кому бы то ни было.





Источник фото: скриншот из видео







Комментаторы под видео выдвинули ряд версий, как такое в принципе могло случиться, если барражирующий боеприпас уже сработал ранее, но отдали должное опасности российского изобретения.

"Ланцеты" поджигают не только небронированные грузовики и лёгкий автотранспорт, но и при точном попадании способны выбить тяжёлые танки НАТО, такие, как германский "Леопард", поражающие в уязвимые зоны ОБТ, такие как места боеукладки.