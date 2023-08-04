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Forbes: Leopard 1 - слишком слабый ОБТ для СВО и его лучше не использовать на передовой как танк
По мнению издания его ждёт судьба "колёсного танка" AMX-10RC

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   Leopard 1А5 поступили в распоряжение 44-я механизированной бригады ВСУ. На одном из польских полигонов украинские военнослужащие уже пытаются освоить немецкий танк. И как сообщают в издании Forbes, Леопард первого поколения - это высокотехнологичный танк и качественный рывок для украинских танковых подразделений. По данным газеты на германскую бронетехнику будет перевооружена только сформированная 44-й омбр, появившаяся весной этого года.


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Источник фото: rg.ru


   До этого момента новосозданная бригада не могла похвастаться перспективным и передовым вооружением, имея в составе лишь польские БМП и советские САУ 2С1 "Гвоздика".


Источник фото: kommersant.ru


   В американской газете акцентировали внимание на существенную ударную мощь и первоклассную оптику, но безжалостно прошлись по остальным параметрам танка, делающего его на ЛБС приятной целью. 

   Так по мнению журналистов Форбс, броня у танка достаточно тонкостенная, не способная противостоять как выстрелу из РПГ, так и выдержать прилёта грозного дрона-камикадзе "Ланцета" в верхнюю плоскость башни. Дальше - больше: германский танк сравнили с французским "колёсным танком" AMX-10RC, практически поставив между ними знаки равенства. Прямо "намекнув" на гипотетическую неспособность противостоять серьёзным угрозам. Так во время массированного штурма Великой Новоселки, до населённого пункта не смогли доехать около 6 AMX-10, вышедших из строя благодаря российским минам и деформации шин от лёгких осколков миномётного огня. Примерно та же судьба ждёт и немецкие Leopard 1А5, почему-то уверены в издании.

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#leopard 1
Источник: rg.ru
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