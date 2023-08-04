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Военком из одесского региона вместо уютного офиса местного ТЦК (новое название военкоматов на Украине) был отправлен на передовую. Подобного наказания военный был "удостоен" из-за многочисленных актов коррупции.
По заявлению бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, депутат Егор Смирнов города Южный служил в военкомате под Одессой. И за вознаграждение гражданских лиц позволял последним избегать мобилизации, выдавая подложные документы. А вот недоброжелатели наоборот получали повестки в армию. Незаконная деятельность военкомовского работника обогатила последнего по меньшей мере на 1 млн. долларов.
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Источник фото: google.com
ГБР Украины возбудило уголовное дело по статье о коррупции. Дабы снизить токсичность данного трека для себя лично, руководство военкомата города, где работал данный сотрудник, уже отправило Смирнова и его помощников к новому месту службы, находящемуся непосредственно на передовой.
Превзошёл своего "подчинённого" теперь уже бывший областной комиссар Евгений Борисов, заработавший подобный способом уже около 4,5 млн долларов, прикупив "на сдачу" виллу в Испании.
Разумеется это не системная борьба с угрозой, а лишь показательные акции, направленные на создание иллюзии борьбы.