Он за денежное вознаграждение помогал украинцам уклоняться от мобилизации

Военком из одесского региона вместо уютного офиса местного ТЦК (новое название военкоматов на Украине) был отправлен на передовую. Подобного наказания военный был "удостоен" из-за многочисленных актов коррупции.

По заявлению бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, депутат Егор Смирнов города Южный служил в военкомате под Одессой. И за вознаграждение гражданских лиц позволял последним избегать мобилизации, выдавая подложные документы. А вот недоброжелатели наоборот получали повестки в армию. Незаконная деятельность военкомовского работника обогатила последнего по меньшей мере на 1 млн. долларов.

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Источник фото: google.com





ГБР Украины возбудило уголовное дело по статье о коррупции. Дабы снизить токсичность данного трека для себя лично, руководство военкомата города, где работал данный сотрудник, уже отправило Смирнова и его помощников к новому месту службы, находящемуся непосредственно на передовой.

Превзошёл своего "подчинённого" теперь уже бывший областной комиссар Евгений Борисов, заработавший подобный способом уже около 4,5 млн долларов, прикупив "на сдачу" виллу в Испании.

Разумеется это не системная борьба с угрозой, а лишь показательные акции, направленные на создание иллюзии борьбы.