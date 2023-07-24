Откуда столь космические деньги Зин?

Оказалось, что бывший военный комиссар Одессы Евгений Борисов не бежал из Украины, а соблюдая все меры конспирации, пытался "отсидеться" в стольном Киеве, но не получилось. В украинском Государственным бюро расследований сообщили о задержании полковника, в совсем недавнем прошлом занимавшего как оказалось очень прибыльную должность руководителя местного ТЦК.

Благодаря своей должности, Борисов сумел незаконным путём получить сотни миллионов гривен и как бы это не казалось странным, помимо этого получить обвинение в уклонении от несения службы.

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Источник фото:google.com





По самым скромным подсчётам, семья предприимчивого военкома смогла "раздобреть" недвижимым имуществом и автотранспортом в солнечной Испании примерно на 4 млн. долларов.

А тем временем ощущая шестым чувством, что лавочку по продаже "индульгенций" от попадания на ЛБС могут прикрыть, Борисов попытался скрыться от всевидящего ока украинского "правосудия". Причём делал это по всем канонам шпионских фильмов: новые телефоны, новые квартиры и автомобили. Но "навыков Джеймса Бонда" хватило лишь на 48 часов. Спустя это время его обнаружили в вотчине Кличко.

Теперь экс-главу ТЦК подозревают в незаконном обогащении более чем на 188 млн грн. Ведь бывший офицер, что называется, всегда играл по-крупному.