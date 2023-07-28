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Российские войска захватили практически целый AMX-10 RC и показали фотодоказательства
Теперь этот "колёсный танк" на светлой стороне силы

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   ТГ-каналы в открытый доступ добавили фотографии с "колёсным танком" AMX-10 RC французского производства, захваченным одним из отрядов 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в районе Запорожской области.

   При внешнем осмотре колёсная техника не похожа на бронемашину с фатальными повреждениями, если они вообще есть.

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Источник фото: wikipedia


   Предполагается, что французская машина была брошена. И по некоторым данным может быть брошена в бой против украинской армии в самое ближайшее время.


Источник фото: ТГ-канал "Воин DV"


   А тем временем лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что у колёсного танка есть небольшие повреждения, но он способен передвигаться и возможно вести огонь.

   AMX-10 RC относится к классу тяжелых бронеавтомобилей и разработан практически 50 лет назад в 1970-х годах. Главной задачей машины было проведение разведывательных операций и при необходимости оказывать противодействие встреченной бронетехнике. Но как показало дальнейшее развитие событий на СВО, чаще всего AMX-10 не способна противопоставить что-либо серьёзное против российских танков, будучи критически повреждена даже не от прямого попадания, а от близкого разрыва "тяжёлого" калибра, например 152-мм снаряда.

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#amx-10 rc
Источник: rg.ru
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