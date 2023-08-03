Как говорится, не только трава и кусты мешают побеждать

Военнослужащие ВСУ в приватной беседе с журналистом издания Daily Beast признались, что они из-за усталости не могут воевать и без помощи Запада Россию им не победить.

Откровения украинского солдата поразили видавшего виды репортёра. По словам обозревателя DB, бойцы ВСУ много говорили об отсутствии настоящей правды в публикациях. А на линии боевого соприкосновения их ждёт лишь разочарование.

реклама





Источник фото: csn-tv.ru







Российские оборонительные порядки пугают своей неприступностью и масштабностью. Из-за этого бойцов часто посещают мысли о невозможности в принципе преодолеть такую искусственную преграду. Причём каждый шаг вперёд с большей долей вероятности может стать последним. Как заявил ещё один собеседник из числа солдат украинской армии, "С него достаточно. Пора заканчивать".

Общая атмосфера во время "посиделок" с репортёрами издания характеризовалась упадническим настроением и констатированием факта о невозможности победить Россию без непрерывных всевозрастающих поставок западной техники в украинскую армию.

Последнее слово осталось за журналистами, по словам которых люди уже устали воевать, а ситуация на ЛБС и вовсе не меняется.

В продолжении было добавлено, что летнее контрнаступление споткнулось об недооценку российской армии, и дело даже тут не в минных посевах от горизонта и до бесконечности, а в плохой боевой координации и недостаточном тайминге между наступающими штурмовыми группами.