Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
"Без помощи Запада мы не можем победить Россию и мы устали" - cолдаты ВСУ в беседе с Daily Beast
Как говорится, не только трава и кусты мешают побеждать

реклама

   Военнослужащие ВСУ в приватной беседе с журналистом издания Daily Beast признались, что они из-за усталости не могут воевать и без помощи Запада Россию им не победить.

   Откровения украинского солдата поразили видавшего виды репортёра. По словам обозревателя DB, бойцы ВСУ много говорили об отсутствии настоящей правды в публикациях. А на линии боевого соприкосновения их ждёт лишь разочарование. 

реклама


Источник фото: csn-tv.ru


   Российские оборонительные порядки пугают своей неприступностью и масштабностью. Из-за этого бойцов часто посещают мысли о невозможности в принципе преодолеть такую искусственную преграду. Причём каждый шаг вперёд с большей долей вероятности может стать последним. Как заявил ещё один собеседник из числа солдат украинской армии, "С него достаточно. Пора заканчивать".

   Общая атмосфера во время "посиделок" с репортёрами издания характеризовалась упадническим настроением и констатированием факта о невозможности победить Россию без непрерывных всевозрастающих поставок западной техники в украинскую армию.

   Последнее слово осталось за журналистами, по словам которых люди уже устали воевать, а ситуация на ЛБС и вовсе не меняется.

   В продолжении было добавлено, что летнее контрнаступление споткнулось об недооценку российской армии, и дело даже тут не в минных посевах от горизонта и до бесконечности, а в плохой боевой координации и недостаточном тайминге между наступающими штурмовыми группами.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#всу #daily beast
Источник: rg.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
52
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
12
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
9
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
4
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
7
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
11
В Нигере началась эвакуация французских граждан
5
Военный эксперт рассказал, что украинские дроны Magura V5 могут уничтожать лучшие корабли ВС РФ
+
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
2
Midjourney показала как бы мог выглядеть состав Совета джедаев в новых «Звездных войнах»
1
СМИ: проукраинская позиция Польши завела страну в тупик
+
Выручка AMD во втором квартале сократилась на 18%, но оказалась выше ожиданий
+

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
15
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
12
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
28
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
39
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
28
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
1
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
+
Преимущества системы минирования «Земледелие» и использование её на СВО
+
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
5
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
12

Сейчас обсуждают

Бот_Пригожина_0308
13:15
А если бы не русские воины с оружием в руках, то лыцари света всех безоружных гражданских, несогласных со святым Мyйданом, давно бы перестреляли и объявили бы потужную перемоху.
По мнению британской разведки кусты и деревья "воюют" на стороне русских и мешают наступать ВСУ
Бот_Пригожина_0308
13:13
Чего не ясного-то? Сама бомба по факту бесплатная, от СССР осталась, и считают тут стоимость модернизации.
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
linux4ever
13:11
Нет никакого абсурда, он просто дебил старый.
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
Bot0-Chat
13:10
Боян, автор, боян.
Британская разведка обвинила высокие кусты и сорняки в провале наступления ВСУ
Megagad
13:09
сколько заплатили за поддакивание? Може тогда плашку с рекламой этого пылесоса в общий рекламный блок впихнёте?
Обзор Dreame R10 Pro - Эффективный аккумуляторный вертикальный пылесос
Megagad
13:08
что следующее? Холодильник или стиральная машина? Ведь на сайте ОВЕРКЛОКЕРОВ так важно иметь обзоры БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ! Или точнее - НЕТ!
Обзор Dreame R10 Pro - Эффективный аккумуляторный вертикальный пылесос
Megagad
13:07
что дальше? Обзор пылесосов? Холодильников? Стиральных машин? Интересно - когда уже этих спамеров по IP банить начнут?
Удаляем катышки с любимой одежды: обзор машинки против катышек Xiaomi Mijia MQXJQ01KL
linux4ever
13:05
Ты даже не понял что я тебе написал, а уже отправляешь в школу, я прекрасно в курсе сколько таймингов в памяти, деление на CL позволяет быстро оценить реальные задержки памяти, а сабтайминги подбирает...
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
Mr. Night
13:04
Полтора года санкций - полет нормальный! Все благодаря созидательной политике Владимира Путина, который, вместе со своей командой, не сдался а поставил страну на рельсы укрепления суверенитета и импор...
WSJ: Западный санкционный удар по российской экономике не оправдался
Kira625
13:00
Так и запишем: The Wall Street Journal нифига не понимает
WSJ: Западный санкционный удар по российской экономике не оправдался
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем