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Politico: Россия заманивает ВСУ в "минный гамбургер" тем самым усиливая потери в украинской армии
О новом российском военном "фастфуде" рассказал источник в Пентагоне

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   Западная пресса по-прежнему пытается разобраться почему у украинской армии не получается наступать. По версии Politico одна из проблем ВСУ - это российские минные поля, больше похожие на многокилометровые плантации смертельных ловушек.

   Так в одной из приватных бесед с информированным источником из Министерства обороны США, стало известно, что официальный Киев задействовал на передовой порядка 150 тыс. бойцов, в том числе штурмовых бригад, целиком и полностью подготовленных на Западе.

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   Но некоторая часть украинской армии всё ещё пребывает в резерве, в надежде ожидая что передовые штурмовые отряды найдут уязвимое место в обороне русских.


Система дистанционного минирования "Земледелие". Источник фото: mk.ru


   Но тут источник из Пентагона раскрыл новую тактическую схему русских, больше похожую на пресловутый "минный гамбургер": пока передовые отряды ВСУ разминируют минный коридор и движутся в сторону русских позиций, им незаметно в тыл сбрасываются новые "минные засевы", тем самым зажимая наступающие украинские подразделения между непреодолимыми минными полями.

   Разумеется такой "сэндвич" совсем не ускоряет наступление, а лишь приносит "неоправданные" жертвы среди украинских военнослужащих и дорогостоящей западной техники, сетует американский военный.

   А тем временем элитная бригада спецназа Великобритании, готовившая украинский спецназ для захвата российского Крыма, крупно опростоволосилась, когда один из её бойцов потерял штурмовую винтовку во время учений.

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#всу #вс рф #politico
Источник: rg.ru
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