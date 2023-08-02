А ведь в США могут закончиться и такие запрещенные снаряды

ВСУ стали использовать в боях переданные Америкой кассетные снаряды. Один из неразорвавшихся таких боеприпасов продемонстрировал командующий бригадой "Пятнашка" Ахра Авидзба с полевым позывным Абхаз.

В беседе с журналистом "Российской газеты" офицер рассказал, что применение кассетных боеприпасов украинской стороной - это хорошее знамение, означающее лишь то, что в ВСУ наблюдается острый дефицит тяжёлых и грозных боеприпасов. И в скором времени такие стандартные снаряды могут и вовсе закончиться. Причём эта тенденция прекрасно отслеживается. А на данный момент снабженческим службам украинской армии доступны лишь только такие снаряды (кассетные), но и они имеют свойство заканчиваться.

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Источник фото: radiosputnik.ria.ru







Командир интернациональной бригады напомнил, что оппоненту не стоит забывать и о "другой стороне медали": в России имеется большое количество выстрелов к РСЗО "Ураган" как раз таки с кассетной боевой частью. Причём такие ракеты обладают куда большей мощностью, чем переданные Пентагоном американские боеприпасы. Закончил свою беседу Абхаз напутствием, что если соблюдать все меры предосторожности и создавать правильные укрытия, то иностранные боеприпасы и вовсе не страшны.

А тем временем в западной прессе ужасаются многокилометровыми "минными грядками" россиян, которые ВСУ ещё необходимо преодолеть, что бы добраться до позиций ВС РФ.



