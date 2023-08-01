За последние дни ВСУ потеряли не мене 3 Леопардов в боях

В мировой сети Интернет появились редкие кадры непосредственно атаки российских сил глазами танкового экипажа ВСУ. Так в ТГ-канале "Военкоры Русской Весны" было залито видео попадания в ОБТ Leopard. Германскую технику на службе украинской армии атаковали из ручного гранатомёта. Известно, что кадры поражения в уязвимый борт тяжёлой бронетехники записаны во время сражения на запорожском направлении.

Как заявил Сергей Шойгу, во время украинского контрнаступления на южном участке только за 48 часов сражений 26 и 27 июля ВСУ лишились в районе Работино по меньшей мере 31 танка, из которых три уничтоженных западных "Леопарда".

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Источник фото: gazeta.ru







По статистическим данным, самым главным "бичом" для бронированной техники НАТО находящиеся на службе ВСУ, без преувеличения можно назвать российский дрон-камикадзе "Ланцет". Операторы российского дрона зная о слабых зонах зарубежной техники (в том числе и Леопардов), направляют воздушный снаряд прямо в борт бронемашины.

Не очень "везёт" и американскому ББМ MaxxPro, когда в одном из последних боёв из 10 единиц броневика, принявшего бой, назад в расположение украинской армии вернулась лишь одна машина, а остальные были разрушены российскими ударами.