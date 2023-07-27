Но в этой истории не всё так однозначно

Несогласованность заявлений подымает уровень достоверности полученной информации украинских чиновников на новый уровень. Ну как подымает...

В результате вчерашнего массированного запуска серии различных ракет по территории восточноевропейской республики, в сводках ВВСУ рассказали, что ВС РФ выпустили 40 ракет, куда входят четыре гиперзвуковых "Кинжала". От общего числа "сбили" 36 ракет: три "Калибра" и 33 крылатые ракеты семейства Х-101. А вот те самые "Х-47" никто не сбивал, по крайней мере об перехвате этих ракет в руководстве ВСУ ничего не сообщалось. Лишь украинский лидер Владимир Зеленский скупо сообщил, что была "парочка" прилётов.

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Источник фото: wikiwarriors.org





И вот тут начинается самое интересное: роль вестника положительных новостей решил на себя взять чиновник военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин. По мнению замначальника, четыре "пропавших" Кинжала и сбили подразделения ПВО региона.

Казалось бы, "сбили" да сбили, никто в мире не умеет сбивать гиперзвуковые ракеты, а вот в Хмельницкой области умеют и могут. Но одно но - "оказывается" те же самые "Х-47" долетели и до Киевской и до Львовской областей, правда местное чиновничество поступило гораздо умнее: никаких данных о перехвате российских гиперзвуковых ракет от них не поступало.

В общем эти самые "Кинжалы" какие-то коты Шредингера, с недавно открытой способностью вызывать миражи как одноимённый персонаж из всемирно известной франшизы "Трансформеры".