Вера в зерновую сделку окончательно рухнула

По информации ТГ-канала "Военкоры Русской Весны" в сторону украинской столицы летят гиперзвуковые "Кинжалы", выпущенные специальной версией МиГ-31 с литерой "К". По предварительным данным, массированный запуск включает в себя по меньшей мере 10 гиперзвуковых ракет X-47.

На данный момент местные жители рассказали о серии мощных "хлопков" в вотчине Кличко. Помимо украинской столицы неспокойно и в других украинских регионах: в частности Х-101 и "Искандеры" летят и в западную часть страны.

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Источник фото: naked-science.ru







Раздаются взрывы в Хмельницкой и Львовской областях. Ударам подвергся аэродром с тактическими разведывательными самолётами Су-24МР, способными осуществлять запуск дальнобойных малозаметных ракет британско-французского производства Storm Shadow.

К большому неудовольствию украинского командования, российские "Кинжалы" практически не сбиваются: именно эта ракета летящая с гиперзвуковой скоростью, "похоронила" американскую ЗРК Patriot этой весной. А все сообщения украинской военной пропаганды о перехватах 9-А-7660, тем более множественных, являются плохо выполненной дезинформацией и больше вызывают смех у военных экспертов, чем удивление.