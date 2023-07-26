Но недостаточные и есть куда "расти" в этом направлении

Ограничительные меры, такие как запрет на выезд и иные санкции против уклонистов - абсолютно правильные, придерживается мнения председатель Комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Так генерал-полковник поддержал недавние поправки, принятые Государственной Думой, в которых устанавливаются запретительные временные меры против уклонистов, названных военным лётчиком-снайпером "несознательными и трусливыми гражданами". А ведь Родина нуждается в мужчинах с большой буквы, не боящихся военных тягот, резюмировал высший офицер.

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Источник фото: kvrf.milportal.ru





Так же генерал закручинился насчёт отсутствия в российской Конституции права лишать гражданства, приобретенного по рождению.

И словно читая мысли своего коллеги по законотворческой деятельности, депутаты российской Государственной думы вполне могут рассмотреть проект закона, согласно которому гражданства РФ могут быть лишены преступники даже за наличие последнего по праву рождения.

А тем временем на Украине процедуру экстренной экстрадиции запросил раненый американец на СВО, участвовавший на стороне ВСУ. Но процесс выезда из страны невозможен из-за подписанного контракта с украинской армией.