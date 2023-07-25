Путевой переход имел выход к границе ЕС

Мостовой переход между селом Бедевля и поселком Тересва обвалился. Инженерное сооружение расположено в Закарпатской области. О ЧП на мосту через реку рассказала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Обрушение случилось в вечернее время суток в воскресенье, когда по дорожному полотну путепровода начали движение два автотранспортных средства - большегруз и легковой автомобиль. Обе машины оказались внизу после обрушения асфальтового покрытия.

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Источник фото: google.com





Пострадавшими оказались 5 человек, в том числе 2 детей. Один из взрослых получил тяжёлые ранения. К настоящему времени мост перекрыт.

На фотографиях можно рассмотреть, как легковушка лежит днищем вверх, рядом с авто без сознания лежит женщина в окружении людей. Фуре повезло "больше": она зацепилась задним мостом за плоскость дороги, повиснув над провалом.





Источник фото: google.com





Проведя оперативное "расследование", в Укравтодоре пояснили, что в происшествии виноват водитель грузовика, решивший пересечь мост с превышением допустимого веса автотранспортного средства в 7 раз, когда решил заехать на инженерное сооружение на автомобиле с общим весом в 45 тонн.

К слову о путепроводе: мот был возведён в 1957 году и с тех пор ни разу не проходил капитальное обслуживание и находился в аварийном состоянии. Ремонтные работы на нём должны были состояться в 2021 году по программе "Большая стройка".

Кроме того, мост попадает под понятие объекта стратегической важности: так как имеет подъезды к 4 странам ЕС.