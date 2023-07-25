После попадания американская тяжёлая БМП задымила "на всю Ивановскую"

Спустя некоторое время часть американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA, переданных Пентагоном в ВСУ, получили пакет обновления защиты, когда на и без того тяжёлую БМП добавили динамический "обвес" Bradley Reactive Armor Tiles или сокращенно BRAT. Но "американский брат" ни в прямом ни в косвенном случаях не помог совладать против опытного "иксовода", коими в полной мере являются операторы дронов из отряда "АХМАТ-ЮГ". Так в минувшие выходные засветившиеся на видео "осовремененные" БМП уже попали в камеру и сразу были брошены в бой.

А вот в сражении заокеанская броня не сильно-то и помогла: как оказалось, динамические пластины закрывают не всю бронемашину, и вот в эти прорехи один из российских ударных дронов и попал. Причём попал настолько удачно, что с одного попадания техника задымилась, оказавшись наедине со значительными повреждениями буквально за долю секунды.

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Источник фото: google.com







Коротко о специальной версии реактивного "колпака", выпущенного именно для Брэдли. Первый такой обвес появился во времена иракской компании, будучи устанавливаемый на борта бронемашины и башню. Но выдержать попадание она способна не только лишь всех боеприпасов, как сказал бы современный классик, а только старых версий ПТУР и не менее устаревших кумулятивных боеприпасов. Правда установка таких лат присовокупляет ещё одну проблему: и без того тяжёлая машина "жиреет" до весомых 33 тонн, потеряв и в скорости и в маневренности, как и в навыке преодоления бездорожья, чем как раз могут похвастаться украинские просторы.

К слову, украинская компания для Брэдли не есть место славы: в сети появился видеоролик, как сразу четыре машины перешли в статус "восстановлению не подлежит", столкнувшись с российскими ударами.







