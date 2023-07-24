И продолжается российское продвижение в районе Новоегоровки

В утренние часы накал противостояния на ЛБС на ряде ключевых направлений не стихает. Жарко на ореховском участке на Запорожском направлении, как и на угледарском участке уже Южно-Донецкого направления. В первом случае украинская армия постоянными волнами пытается измотать обороняющуюся сторону в лице 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Во втором ВСУ пытаются выбить оборонительные порядки севернее Приятного, но без видимого эффекта.

Кипит бой рядом с Авдеевкой в самой Марьинке, где российские бойцы огнём артиллерии обстреливают позиции украинских военнослужащих в Богдановке, Часовом Яре, Спорном и иных поселениях.

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Источник фото: ria.ru





Но самые жаркие сражения на встречных курсах разворачиваются под Клещеевкой, что на Артемовском направлении. Силы ВСУ пытаются выбить с укрепленных позиций российские войска: те же отвечают им огнём и сами пытаются перейти в контратаку.

Херсонское направление отличается попыткой украинского командования стянуть свои войсковые подразделения на плацдарм рядом с Антоновским мостом и занять часть островной гряды. Но российская артиллерия накрывает моторки с личным составом, не давая им выполнить задуманное.

Наибольшего успеха по продвижению вперёд российские силы добились на Краснолиманском и Купянском направлениях, где ВС РФ продвинулись в квадрате Новоегоровки, углубившись на 3 км.