Российские бойцы уже успели перестроиться и знают как обезвреживать новый боеприпас

Российский сапёр с полевым позывным "Рахматулла" рассказал корреспонденту РИА Новости о новых минных боеприпасах ВСУ, разбрасываемых с БПЛА в ходе так называемого воздушного минирования. Мины интересны прежде всего тем, что их боевой заряд на основе термобарической БЧ реагирует на движение и после этого начинается самостоятельный подрыв.

По словам бойца отряда "Хопер", в ВСУ военные инженеры используя штатное вооружение, добавляют к последнему всяческие модификации, благодаря которым новый снаряд можно использовать с воздушных дронов и устанавливать специальном наконечником в грунт. Но на этом доработки не заканчиваются: на боковую поверхность мины присоединяется сенсорный датчик, реагирующий на движение рядом. Как только к мине приближается человек или бронетехника, боеприпас самостоятельно взрывается.

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Источник фото: скриншот из видео, предоставленным "РИА Новости"





Основной мины служит термобарический выстрел к советскому гранатомёту РПГ-7, который при его активации совершает распыление аэрозольной смеси и после происходит подрыв.

Резюмировал свою беседу российский сапёр оптимистичным сообщением, что новые ухищрения на поле боя украинских бойцов не представляют какой-то запредельной опасности для российских подразделений, надо лишь быть внимательным.