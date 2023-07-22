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Telegraph: ВС РФ не собираются никуда отступать, у ВСУ остаются лишь лобовые атаки на русские окопы
ВСУ придётся штурмовать "русский вал" до нескольких лет

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   Одними из лучших оборонительных сооружений за всю человеческую историю назвал отставной старший офицер британской армии Ричард Кемп полевые укрепления российской армии. И вот этот "российский вал" только лишь и остаётся атаковать лобовыми атаками украинской армии, пишет Telegraph.


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Источник фото: news.rambler.ru


   На текущий момент, Россия полностью готова к отражению ударов ВСУ, если сравнивать с прошлогодним отступлением, которое не было таковым по сути, а было лишь грамотным тактическим маневром, осуществленным в нужное время российским Генштабом. Причём помимо собственно сокращения линии ЛБС, он преследовал и вторую цель: выиграть драгоценное время, что и было сделано. И теперь перед глазами изумленных украинцев не окопы до пояса, а настоящие бетонные бункеры и укрытия для личного состава, обильно защищённые на подступах минными полями и прикрытые дальнобойной артиллерией. Глядя на всё это, российская армия никуда не побежит и будет сражаться до самого конца. А ВСУ остаётся лишь одно: идти на лобовой приступ хорошо укрепленных оборонительных линий.

   Экс-полковник отводит украинской армии на штурм всех позиций срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Но есть ли это время у ВСУ?

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#вс рф #telegraph
Источник: russian.rt.com
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